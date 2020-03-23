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Dünya

ABD'de koronavirüsten dolayı can kaybı 470'e yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 470 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 35 bin 224 kişiye ulaştı.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:33
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp küreselde yayılmaya devam eden Covid-19’a bağlı olarak son 24 saat içerisinde 130 kişi hayatını kaybederken enfekte kişi sayısı 35 bin 224’e çıktı.

CUOMO: FEDERAL HÜKÜMET TIBBİ MALZEME ÜRETİMİNİ VE DAĞITIMINI ELE ALSIN

New York Valisi Andrew Cuomo, “Federal hükümeti tıbbi malzeme üreten bütün özel şirketleri kamulaştırmaya çağırıyorum. Maske için 85 cent ödüyordum, şimdi aynı maske için 7 dolar ödüyoruz. Böyle devam edemez. Bırakın federal hükümet tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını ele alsın” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı: Hızlı tanı kitleri uygulanmaya başladı

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