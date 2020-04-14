ABD'de bilanço ağırlaşıyor:Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 23 bini geçti

DHA 14 Nisan 2020 Salı 09:29 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:30

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 26 bin 722 artarak 587 bin 155’e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,529 artarak 23 bin 644’e çıktı.

TRUMP : ÜLKE BÜYÜK OLASILIKLA PLANLANANDAN ÖNCE AÇILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük olasılıkla "planlanandan önce" yeniden açılacağını söyledi. ABD’lilerin işe geri dönmek istediğini ve koronavirüs sınırlama önlemlerinin kaldırılması gerektiğini de yineledi.