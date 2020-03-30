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Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 322 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:16
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e çıktı.

Kovid-19 salgınında ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 369 artışla 143 bin 55'e, ölü sayısı 322 artarak 2 bin 513'e ulaştı.

Dünya genelinde ABD'yi 97 bin 689 vakayla İtalya, 85 bin 195 vakayla İspanya takip ediyor.

- NEW YORK VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA ÖNDE

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 53 bin 520 olan vaka sayısı bugün 59 bin 746'ya çıkarken, bu eyaleti 13 bin 386 vakayla New Jersey, 6 bin 345 vakayla California takip ediyor.

New York son 24 saatte 834'ten 966'ya çıkan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 204 ölümle Washington, 161 ölümle New Jersey izliyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

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