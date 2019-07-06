ABD’de bir AVM'de şiddetli patlama

ABD’de bir alışveriş merkezinde şiddetli patlama meydana geldi
ABD'nin Florida Eyaleti'nde bir alışveriş merkezinde gaz patlaması meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
- DHA
Patlama Florida Eyaleti'ndeki Plantation kentinde alışveriş merkezinde meydana geldi.
Alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada olay yeri savaş alanına dönerken, dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.
İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu, yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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