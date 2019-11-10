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ABD'de bir anlığına kalbi duran mahkumdan akılalmaz talep: Müebbet cezamı tamamladım, beni salın

ABD’de müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkûm, kalbinin bir anlığına durmasının ardından tahliye talebinde bulundu. Mahkemeye başvuran mahkûm Benjamin Schreiber, “bir anlığına öldüğü için ömür boyu hapis cezasını tamamladığını” ve hapiste tutulmasının hukuksuz olduğunu söyledi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Iowa eyaletinde kalbi kısa süre duran bir mahkûm, hastanede hayata döndürüldükten sonra “müebbet hapis cezasını tamamladığı gerekçesiyle” serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
 
CNN International’da yer alan habere göre, Benjamin Schreiber isimli mahkûm, 1997 yılında birinci derece cinayetten suçlu bulunarak şartlı tahliye şansı olmaksızın müebbet hapse çarptırıldı. 2015 yılının mart ayında böbrek taşı rahatsızlığı kapsamında septik zehirlenme yaşayan mahkûm, bilincini kaybederek hastaneye götürüldü.
 
Mahkeme dokümanlarına göre, mahkûm Benjamin Schreiber, burada beş kez hayata döndürüldü. Yaşanan olayın ardından “anlık olarak öldüğünü” belirten Schreiber, “hayat boyu çekmesi gereken cezayı tamamladığını ve artık demir parmaklıklar ardında tutulmasının kanunsuz olduğunu” söyledi.
 
Bölge mahkemesi tarafından reddedilen bu talep, Iowa İstinaf Mahkemesince de onandı.

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