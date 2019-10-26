18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de bir cip trafik polisine çarptı

 ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.Cip sürücüsünün olay sırasında cep telefonunu kullandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Güney Karolina eyaletinde yer alan Kershaw bölgesinde meydana geldi. Yerel saat ile 07.10'da meydana gelen olayda, trafikte hızla ilerleyen bir cip, bir ilkokul civarında görevde olan trafik polisi Chelsea Cockrell'e çarptı. Olay sırasında, Cockrell'in polis aracındaki çakar lambaların açık olduğu ve kendisinin de yansıtıcı sarı yeleğini giydiği belirtildi.

Öte yandan, görgü tanıkları Cockrell'e çarpan sürücünün okul bölgesinde saatte yaklaşık 65 km hızla gittiğini iddia ederken; yetkililer de sürücünün olay sırasında cep telefonunu kullandığını kabul ettiğini duyurdu. Ayrıca, hastaneye kaldırılan Cockrell'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpma anı polis kamerasınca kaydedildi. 

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'EYT' sorusuna yanıt

Başkan Erdoğan'dan 'EYT' sorusuna yanıt

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz
 

POPÜLER HABERLER

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA