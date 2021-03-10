ABD'de bir eyalette daha kısıtlamalar gevşetiliyor

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:38

ABD'nin Maryland eyaleti, 12 Mart'tan itibaren uygulanan Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye başlayacak.



Maryland Valisi Larry Hogan, düzenlediği günlük basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 önlemlerini 12 Mart Cuma saat 17.00'den itibaren gevşetmeye başlayacaklarını duyurdu.

Restoran ve barlardaki mevcut yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğunu kaldıracaklarını belirten Hogan, bu mekanların sosyal mesafeye uyma şartıyla istedikleri kadar müşteri alabileceklerini vurguladı.

Hogan, eyaletteki kapalı ve açık etkinlik alanlarının da yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayacağını, maske takma zorunluluğunun da şimdilik devam edeceğini kaydetti.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve can kaybının yaşandığı ABD'de Teksas ve Mississippi eyaletleri, tüm işletmelerin açılacağını ve maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamış, bu karar bilim insanlarından tepki görmüştü.

