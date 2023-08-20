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Dünya

ABD'de bir grup arkadaşlarının silahına el konulmasını protesto etti

ABD'nin Virginia eyaletinde aşırı sağcı bir grup, okul arazisinde silah taşıdıkları gerekçesiyle arkadaşlarının silahlarına el konulmasını, aynı yere uzun namlulu silahlarla gelerek protesto etti.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 16:43 - Güncelleme:
ABD'de bir grup arkadaşlarının silahına el konulmasını protesto etti
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WAVY televizyon kanalının haberine göre, askeri üniforma giymiş 5 kişi, Thomas Calhoun Walker Eğitim Merkezi'ne uzun namlulu silahlarla geldi.

"Boogaloo Boys" isimli grup, geçen ay arkadaşları hakkında, bu eğitim merkezine üzerlerinde silahla gelmeleri nedeniyle cezai işlem uygulanmasını ve silahlarına el konulmasını protesto etti.

Gruba liderlik eden Mike Dunn, yaptığı basın açıklamasında, "Virginia eyaleti sakinlerinin kaygılarını dile getirmek" için toplandıklarını, "kimseye saldırıda bulunmayacaklarını ancak kendilerine yönelik saldırı durumunda haklarını sonuna kadar savunacaklarını" söyledi.

Dunn, arkadaşlarının silahlarına el konulmasını, anayasal haklarının ihlali olarak nitelendirdi.

Geçen ay eğitim merkezinde düzenlenen toplantıya katılan grup üyelerinden Trevor Herrin, kürsüye gelerek aracının lastiğinin önceki toplantı esnasında eğitim merkezinden biri tarafından kasten patlatıldığı suçlamasını yapmıştı.

Kendini "deneyimli bir siyasi ajan" ve "asker" olarak tanımlayan Herrin, eğitim merkezi üyelerine hitaben, "Özellikle yetenekleri hakkında fikir sahibi olmadığınız biriyle böyle bir şeye girişmeden önce dikkatli olmanızı ve derinlemesine düşünmenizi şiddetle tavsiye ederim." demişti.

Herrin ve 4 arkadaşı okul arazisinde ateşli silah taşımak ve yetkisiz silah bulundurmakla suçlanmış, gruba cezai işlem uygulanmış ve haklarında soruşturma açılmıştı.

  • aşırı sağcı grup
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  • Virginia

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