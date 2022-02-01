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Dünya

ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor

ABD'de geçen haftanın sonunda ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen kar fırtınasının izleri silinmeden, ülke genelinde etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasının beklendiği belirtildi.

AA1 Şubat 2022 Salı 23:48 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 23:48
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CNN Meteoroloji Servisinin bildirdiğine göre, bir hafta geçmeden yeni bir kar fırtınasının Rocky Dağları'ndan başlayarak ülkenin kuzeydoğusuna doğru 3 bin 200 kilometreden fazla alana yayılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Hava tahmin raporlarına göre yeni soğuk hava dalgası, başlangıç noktasından New England bölgesine kadar 21 eyalette şiddetli kar yağışları ve tehlikeli soğuklar şeklinde kendisini hissettirecek.

Yeni kar fırtınasının en etkili olacağı bölgelerden Indiana ve çevresinde kar kalınlığının 45 santimetreyi geçebileceği ve bunun ölçümlerin yapıldığı 1900 yılından bu yana en fazla kar yağışına karşılık geleceği ifade edilirken Ohio'nun Toledo şehrinde de son 100 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.

Teksas ve çevresinde fırtınanın ilk günlerinde buzlanma ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı, buzlanma kaynaklı trafikte aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Tennessee ve Kentucky üzerinden doğu eyaletlerine ilerleyecek soğuk hava dalgasının özellikle cumadan itibaren etkisini artıracağı ve hafta sonu New York bölgesinde sıcaklığın sıfırın altında 6'lara kadar düşeceği belirtildi.

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