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Dünya

ABD'de bir ilk! Biden ezber bozdu: Trump'ın erişimi engellendi

ABD tarihinde Trump'a yönelik olarak bir başkanlık geleneği daha bozuldu. Biden, Trump'ın istihbarat raporlarına erişimini engelledi. Bu karar, ülke tarihinde ilk kez yaşandı.

AA07 Şubat 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 09:35
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CBS'e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump'ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD'de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

New York Times'a göre, Trump'a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

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