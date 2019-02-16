ABD'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis memuru yaralandı ABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.