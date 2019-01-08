ABD’de bir istifa daha: Katar krizini çözmek için atanan elçi istifa etti
ABD’nin Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krizi çözmek için atadığı Anthony Zinni, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden istifa etti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan kriz sonrası ABD’nin atadığı ABD Merkez Komutanı olan Anthony Zinni, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden istifa etti.
Zinni’nin istifa gerekçesi olarak “bölgesel liderlerin arabuluculuk çabalarını kabul etmedeki isteksizliğini” gösterdiği belirtildi.
Zinni’nin istifası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Orta Doğu turuna çıktığı sırada geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.