Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

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ABD'de bir Katolik okulu gerçek büyüler içerdiği iddiasıyla Harry Poter kitaplarını yasakladı

ABD'de Tennessee eyaletine bağlı Nashville'deki bir Katolik okulu, “Bir insan tarafından okunduğunda kötü ruhları çağırma riski taşıyan gerçek lanetler ve büyüler” içerdiğini söylediği Harry Potter kitaplarını yasakladı.

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Guardian'ın haberine göre okulun papazı Rev Dan Reehil, “Bu kitaplar sihri hem iyi hem de kötülük olarak sunuyor ki bu doğru değil, ama akıllıca bir aldatmaca” dedi.  
 
Papazın açıklamasının ardından Harry Potter kitapları okul kütüphanesinden kaldırıldı.
 
Karar, Nashville’deki St. Edward Katolik Okulu öğrencilerinin ebeveynlerine bir e-posta ile duyuruldu.
 
Nashville'in Katolik piskoposluğu okullarından sorumlu okul müdürü Rebecca Hammel, her bir papazın okulu için bu tür kararları alma yetkisi olduğunu söyledi.
 
Geçtiğimiz nisan ayında da Polonya'nın kuzeyindeki bir mahallede Katolik rahipler, aralarında Harry Potter'ın da bulunduğu bazı kitapları Hristiyanlığa ters olduğu gerekçesiyle ateşe vermişti. (TRT Haber)

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