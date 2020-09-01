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Dünya

ABD'de bir milyon değerindeki 35 kilogram uyuşturucu sahile vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde, 1 milyon dolardan (7.37 milyon lira) fazla piyasa değerindeki 35 kilo uyuşturucu sahile vurdu. Ayrıca, Sınır Koruma'dan yapılan açıklamada, “Neyseki 35 kilo uyuşturucu topluluğumuza ulaşmadı” ifadelerine yer verildi.

DHA01 Eylül 2020 Salı 12:18 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:18
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Olay ABD’nin Florida eyaletinde geçen Pazartesi meydana geldi. ABD Sınır Koruma Miami Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla değerde yaklaşık 35 kilo uyuşturucu eyaletin Hollywood Plajı’nda sahile vurdu. 30 paket uyuşturucunun, sahilde güneşlenen biri tarafından bulunduğu ve bu kişinin polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Hollywood Polis Departmanı tarafından el konulan uyuşturucunun daha sonra Sınır Koruma’ya teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, Sınır Koruma’dan yapılan açıklamada, “Neyseki 35 kilo uyuşturucu topluluğumuza ulaşmadı” ifadelerine yer verildi.

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