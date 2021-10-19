İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3148
  • EURO
    10,8538
  • ALTIN
    531.024
  • BIST100
    1429.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı
Dünya

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

AA19 Ekim 2021 Salı 19:25 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 19:26
ABONE OL

ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.

ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır." ifadesi kullanıldı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.