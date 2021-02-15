ABD'de bölünme derinleşiyor! Muhafazakar muhabire böyle saldırdılar

star.com.tr 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:01

New York'taki bir BLM mitinginde muhafazakar bir gazeteci saldırıya uğradı ve taciz edildi. 33 yaşındaki Polonya asıllı Amerikalı muhabir Tara Anne Szczepanski, ABD'de yükselen nefretin korkutucu olduğunu söyledi.

10 Ocak'ta, Black Lives Matter (BLM) protestocularının Madison Square Park'taki küçük bir protestosunu görüntelemek için alana giden Szczepanski, '... Nazi' şeklinde hakarete ve fiziksel saldırıya uğradı. Szczepanski, özellikle Polonyalı kimliğinden ötürü, nazi denmesinin kendisini çok incittiğini söyledi.

Hızını alamayan protestocular Szczepanski'ye yumurta fırlattı, yüzüne kirli çocuk bezi sürmeye çalıştı...

Szczepanski, RT'ye verdiği demeçte, "Bir Trump destekçisi olduğum için bana saldırdılar. Şu anda Amerika'da devam eden nefret, beni korkutuyor.' dedi.

Polis daha sonra görüntülerden yararlanarak, saldırıya karıştığı iddia edilen, ikisi de 20'li yaşlarda iki şüpheliyi teşhis edip gözaltına aldı.

CUMHURİYETÇİLERİN SALDIRIYA UĞRAMASI MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKMİYOR

Olaylarını takip eden gazetecileri taciz eden ve onlara saldıran Trump yanlıları, ABD ana akım medyası tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınırken, eski başkan yaşananlardan sorumlu tutuldu.

Ancak, benzer bir davranış, diğer tarafta da Szczepanski'nin başına geldiğinde, basının görmezden geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Kendisi gibi muhafazakar gazetecilerin, solcular kadar ana akım medya tarafından sahiplenilmediğini belirten Szczepanski, 'Muhafazakar bir medya çalışanı olmanın artık gazeteciler için fiziksel olarak ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorum.' dedi.

BİDEN'IN MESAJININ TERSİ YAŞANIYOR

ABD'de görevden alma, sansür gibi baskılar nedeniyle, Joe Biden yönetiminin ana mesajı olan 'ulusal birliğin' tersine, bölünmüşlük daha da körükleniyor.

Szczepanski ABD'nin sürüklendiği durumla ilgili, 'Gerçek bir barışın gerçekleşmesi için insanların medeni söylemlerinin olması gerekir. Diğer tarafın sesinin kısılması gerçek barış değil.' ifadelerini kullandı.

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