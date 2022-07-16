ABD'de bölünmenin ayak sesleri mi? Eyaletlerdeki araştırma şaşırttı

Cuma günü yayınlanan bir Yahoo/YouGov anketine göre, 'kırmızı eyaletlerdeki' Trump seçmenlerinin yaklaşık %33'ü, eyaletleri "bağımsız bir ülke haline gelirse" bağımsız olarak daha başarılı olacaklarını söylüyor. Bu, ayrılıktan sonra "daha kötü" olacaklarına inananların oranı yüzde 29 iken, yüzde 38 ya emin değil ya da kendilerini zaten bağımsız devlet statüsünde görüyorlar.



Amerikalılara, ayrılıktan sonra devletlerinin bir bütün olarak nasıl gideceği sorulduğunda, Trump seçmenlerinin yüzde 35'i durumun daha iyi olacağını düşünürken, yüzde 30'u daha kötü olacağını söyledi.

Anket, Amerikan yaşamında artan siyasi kutuplaşmanın ve kültürel bölünmenin en son örneği. Yahoo/YouGov'un Haziran ayında yaptığı daha önceki bir ankete göre, Amerikalıların yarısı, yaşamları boyunca başka bir ABD iç savaşı olacağına ve ülkenin bir noktada demokrasiyle yönetilen bir ülke olmaktan çıkacağına inanıyor.

BÖLÜNMENİN AYAK SESLERİ Mİ?

Geçen ay ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajın korunan bir anayasal hak olmadığına karar vermesiyle ayrılık daha da derinleşti ve hararetli tartışma konusunu, eyalet kanun yapıcılarının kararına bıraktı.

Eyaletlerin yaklaşık yarısı ya kürtajı yasakladı ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde prosedüre yeni kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.

Son ankete göre, Cumhuriyetçi eyaletlerdeki Trump seçmenlerinin yaklaşık yüzde 92'si, eyalet hükümetlerine federal hükümetten daha fazla güveniyorlar. 2020'de Başkan Joe Biden'a oy veren on mavi eyalet sakininden sekizi, eyalet hükümetlerine Washington'dan daha fazla güveniyor.

Ankete göre, ankete katılanların yalnızca yüzde 15'i ABD'nin "genel olarak doğru yöne gittiğine" inanıyor. "Yanlış yolda" olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 72... Sadece yüzde 27'si Biden'ın "ABD'nin karşı karşıya olduğu zorluklara hazır" olduğuna inanırken, inanmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 56.

Amerikalıların da geleceğe dair kötü bir bakış açısı var... Yüzde 46'sı gelecek neslin "daha kötü" olacağını düşünürken, sadece yüzde 25'i "daha iyi" olacağını söylüyor. Benzer şekilde, seçmenlerin yüzde 37'si Amerika'nın en iyi günlerinin geride kaldığına inanırken, o günlerin 'geleceğini' söyleyenlerin oranı yüzde 31.

Trump ve Biden'ın ikisi de, çözüm olarak görülmüyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 28'i Trump'ın 2024'te yeniden cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiğini söylerken, yüzde 18'i Biden'ın yeniden aday olması gerektiğini söylüyor.

Star Gazetesi