ABD'de bowling salonuna silahlı saldırı, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinde bir bowling salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
- AA
Polis yetkilileri, California'nın Torrance kentindeki bowling salonunda silahlı saldırı yapıldığını bildirerek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralılar olay yerine yakın bir hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.