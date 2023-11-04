İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de büyük Filistin gösterisi hazırlığı: 30 bin kişinin katılması bekleniyor
Dünya

ABD'de büyük Filistin gösterisi hazırlığı: 30 bin kişinin katılması bekleniyor

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki için, ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün 30 bin kişinin katılımıyla büyük 'Filistin'e Destek' gösterisi düzenlenecek.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 04:54 - Güncelleme:
ABD'de büyük Filistin gösterisi hazırlığı: 30 bin kişinin katılması bekleniyor
ABONE OL

ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

"Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteriye 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteri, yerel saat ile 14.00'te Freedom Plaza Meydanı'nda başlayacak.

Göstericiler, burada yapılan konuşmalardan sonra Beyaz Saray etrafında yürüyerek İsrail'in saldırılarına yönelik "ateşkes" çağrısı yapacak, aynı zamanda Joe Biden yönetiminden İsrail'e yapılan ABD yardımlarının durdurulmasını isteyecek.

Gösteriyi organize eden kuruluşlardan ANSWER'in Direktörü Brian Becker, Ulusal Park Servisinden yaklaşık 30 bin kişilik katılım için izin aldıklarını belirterek, protestonun "ABD tarihinde Filistin halkına destek veren en büyük gösteri" olmasını umduklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.