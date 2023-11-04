ABD'de büyük Filistin gösterisi hazırlığı: 30 bin kişinin katılması bekleniyor

ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

"Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteriye 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteri, yerel saat ile 14.00'te Freedom Plaza Meydanı'nda başlayacak.

Göstericiler, burada yapılan konuşmalardan sonra Beyaz Saray etrafında yürüyerek İsrail'in saldırılarına yönelik "ateşkes" çağrısı yapacak, aynı zamanda Joe Biden yönetiminden İsrail'e yapılan ABD yardımlarının durdurulmasını isteyecek.

Gösteriyi organize eden kuruluşlardan ANSWER'in Direktörü Brian Becker, Ulusal Park Servisinden yaklaşık 30 bin kişilik katılım için izin aldıklarını belirterek, protestonun "ABD tarihinde Filistin halkına destek veren en büyük gösteri" olmasını umduklarını kaydetti.