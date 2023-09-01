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Dünya

ABD'de cinayetten hüküm giyen suçlu hapishaneden kaçtı: Yakalanmasına destek veren 10 bin dolar

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante, Chester bölgesindeki hapishaneden kaçtı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
ABD'de cinayetten hüküm giyen suçlu hapishaneden kaçtı: Yakalanmasına destek veren 10 bin dolar
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BBC'nin haberine göre, Chester Hapishanesi Müdür Vekili Howard Holland, geçen hafta eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Cavalcante'nin, hapishaneden firar ettiğini belirtti.

Hapishanenin 9 kilometre çevresinde yaşayan vatandaşlar, mahkumun kaçtığından haberdar edilirken yetkililer, arama köpekleri, insansız hava araçları ve helikopterlerle suçluyu aramaya başladı.

Chester Bölge Savcısı Deb Ryan, suçluyla karşılaşılması halinde kendisine yaklaşılmamasının ve 911'in aranmasının önemini vurguladı.

Ryan, "eski çete üyesi" Cavalcante'nin 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisini paylaştı.

- CAVALTE'NİN YAKALANMASI İÇİN 10 BİN DOLAR ÖDÜL

ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve yerel yetkililer, Cavalcante'nin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiyi vereceklere 10 bin dolarlık para ödülü teklif etti.

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınmıştı.

Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre Cavalcante, eski kız arkadaşı Brandao'yu, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

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