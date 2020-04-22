AA 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:27

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Missouri eyaletinin açtığı davaya ilişkin, "Bu sözde dava çok saçma, hiçbir olgusal ve yasal dayanağı yok." dedi.

Gıng, salgın ortaya çıktığından bu yana Çin’in "açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır sergilediğini" söyleyerek ABD'nin "can sıkıcı bu tür davaları reddetmesi gerektiğini" dile getirdi.

Bakanlık ve diğer Çin hükümet birimleri, yetkililerin geçen yıl sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının kapsamına ilişkin bilgi vermeyi geciktirdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

- ABD'NİN MİSSOURİ EYALETİ, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ÇİN'E DAVA AÇMIŞTI



Missouri Başsavcılığı, dün Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında 'bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği' gerekçesiyle mahkemeye vermişti.



Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanında Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

Salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alan ABD'de, John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 825 bin 306'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.