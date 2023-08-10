ABD'de çocuk istismarı skandalına sus payı! 3,5 milyon dolar ödeyecekler

Davacının avukatları, Philadelphia Başpiskoposluğuna bağlı çalışan John Close isimli papazın, 14 yaşındaki öğrenciye 2006'da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 2020'de açılan davada uzlaşmaya varılacağını açıkladı.

Açıklamada, Başpiskoposluğun davanın uzlaşmayla sonlandırılması için 3,5 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

Avukatlar, kilise yetkililerinin daha önce de Close'a ilişkin benzer suçlamalardan haberdar olduğunu, 1970'li yıllarda geceleri odasında çocukların kaldığının öne sürülmesi üzerine papazın başka bir yere tayin edildiğini öne sürdü.

Başpiskoposluk Sözcüsü Kenneth A. Gavin ise yaptığı açıklamada, davacının suçlamalarından Close'un 2018'deki ölümünden önce haberdar olmadıklarını savundu.

Gavin, "cinsel istismara maruz kalmış çocukların çektiği acılardan dolayı çok üzgün olduklarını" ifade etti.