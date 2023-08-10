İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0424
  • EURO
    29,8333
  • ALTIN
    1668.79
  • BIST100
    7711.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de çocuk istismarı skandalına sus payı! 3,5 milyon dolar ödeyecekler
Dünya

ABD'de çocuk istismarı skandalına sus payı! 3,5 milyon dolar ödeyecekler

ABD'de Philadelphia Başpiskoposluğunun, 2018'de yaşamını yitiren papazın çocuk istismarında bulunduğu iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varılması için 3,5 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
ABD'de çocuk istismarı skandalına sus payı! 3,5 milyon dolar ödeyecekler
ABONE OL

Davacının avukatları, Philadelphia Başpiskoposluğuna bağlı çalışan John Close isimli papazın, 14 yaşındaki öğrenciye 2006'da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 2020'de açılan davada uzlaşmaya varılacağını açıkladı.

Açıklamada, Başpiskoposluğun davanın uzlaşmayla sonlandırılması için 3,5 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

Avukatlar, kilise yetkililerinin daha önce de Close'a ilişkin benzer suçlamalardan haberdar olduğunu, 1970'li yıllarda geceleri odasında çocukların kaldığının öne sürülmesi üzerine papazın başka bir yere tayin edildiğini öne sürdü.

Başpiskoposluk Sözcüsü Kenneth A. Gavin ise yaptığı açıklamada, davacının suçlamalarından Close'un 2018'deki ölümünden önce haberdar olmadıklarını savundu.

Gavin, "cinsel istismara maruz kalmış çocukların çektiği acılardan dolayı çok üzgün olduklarını" ifade etti.

  • papaz davası
  • çocuk istismarı
  • uzlaşma anlaşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.