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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson Kovid-19'a yakalandı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:02
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Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Senatör Johnson’ın semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Johnson ile birlikte şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5’e çıktı.

Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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