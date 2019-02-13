ABD'de Demokrat isimlerden İlhan Omar'a destek

Demokrat Partiye bağlı İlerici Meclis Alt Grubu eş başkanları Mark Pocan ve Pramila Jayapal, yaptıkları yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Omar'ı, Yahudi örgütleriyle ilgili ifadelerinden dolayı istifaya çağırmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Trump'ın Omar'ı istifaya çağıran ifadeleri utanç verici ve ne yazık ki şaşırtıcı değil. Adaylığı ve başkanlığı döneminde Donald Trump, sürekli beyaz milliyetçilik, İslamofobi, cinsiyetçilik ve ırkçılığı pohpohladı, bunlar için de özür dilemedi. Bu başkanın, neonazileri iyi insanlar olarak tanımladığını unutmayalım. Müslüman yasağının, transeksüel hizmet yasağının ve sıfır toleransın yaratıcısının, bu konuda ya da başka herhangi bir konuda hiçbir ahlaki otoritesi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Omar'ın özür dilemesi ve hayat hikayesinden dolayı memnuniyet duyulduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali kökenli bir Amerikalı göçmen olarak Omar, tarihteki en çeşitli Kongre'de önemli bir rol oynuyor. Tüm kesimlerden Amerikalılar, Trump'ın ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin, Omar gibi sesleri bastırmak ve yıldırmak için gösterdikleri küçümseyici çabayı reddetmelidirler. Temsilciler Meclisi, Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki ve İlerici Parti Grubundaki liderliğini sürdürmesini dört gözle bekliyor."

CORTEZ'DEN OMAR'A MESAJ

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez Cortez de Twitter hesabından, "Başkan Trump'ın aksine Omar, sıkıntıyı kabullenip özür diledi, duruşunu açıkça belli ederken, antisemitizmin geçmişini öğrenme fırsatını da yakaladı." mesajını paylaştı.

Temsilciler Meclisinde New York'u temsil eden Cortez mesajını, "Omar'la siyasette lobicilik konusunu ortaya attığı ve topluluklara karşı hassasiyeti için gurur duyuyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

OMAR'A YÖNELİK ANTİ-SEMİNİST İDDALARI

Kongreye giren ilk başörtülü Omar, hakkındaki antisemitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan dün açıklama yapmıştı. Amerikalı Yahudilerden özür dileyen Omar, İsrail'in ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Antisemitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

Omar ayrıca, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız." açıklamasını yapmıştı.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bence kendisi ya Kongre'den ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresi'nde yeri yok. Kongre üyesi Omar'ın özrü de yeterli değildi." değerlendirmesinde bulunmuştu.