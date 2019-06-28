Canlı yayında karşı karşıya geldiler! Irkçılık tartışması yayına damga vurdu

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ABD'de Demokrat Parti adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de 2020 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti adayları canlı yayında karşı karşıya gelerek pek çok konuyu masaya yatırdı. ABD Başkanı Trump'ın sık sık eleştirildiği yayında, ırkçılık tartışması da geceye damgasını vurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2020 başkanlık seçimleri için çalışmalara başlayan ABD Demokrat Parti adayları NBC televizyonunun canlı yayın konuğu oldu.
 
10 aday adayının katıldığı programda, Joe Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders, Michael Bennet, John Hickenlooper ve Andres Yarg gibi isimler yer aldı.
 
Başkan Trump'ın da hedef alındığı programda Joe Biden, "Donald Trump, ABD'yi Wall Street'in kurduğunu sanıyor. Oysa ABD'yi kuran normal orta sınıf Amerikalılardır. Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu. Muazzam bir gelir eşitsizliği problemimiz var." dedi.
 
Michael Bennet ise konuşmasında sürekli başkan Trump'ı eleştirerek, "Eğer tüm dünya, Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar konusunda başkanımızın söylediklerine şüpheyle yaklaşıyorsa bu büyük bir sorundur. Kendi evimizdeki demokrasiyi onarmalıyız. Bütün dünya izliyor."  ifadelerine yer verdi.
 

'NATO ZARAR GÖRECEK'

Bunun yanı sıra adaylara "Trump'ın başkanlığı sonrasında hangi ülkeile olan ilişkileri yeniden başlatmak istersiniz?" sorusu yöneltilirken, iş adamı Yang ve Colorado Valisi Hickenlooper, iklim değişikliği, ekonomi ve başka konularda Çin ile olan ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğini savundu.
 
Biden, Bennet ve Harris ise "ABD'nin NATO müttefikleri" cevabını vererek, Trump'ı hayati öneme sahip olan NATO askeri ittifakını yıpratmakla suçladı.
 
Biden, ayrıca, Trump'ın başkanlığı tekrar kazanması durumunda NATO'nun "ciddi şekilde zarar göreceğini" ifade etti.

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