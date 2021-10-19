ABD'de deprem! ''10 yıl içinde kaybedeceğiz''

19 Ekim 2021 Salı 07:53 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 07:53

Çin'in gerçekleştirdiği hipersonik füze testi ABD'de deprem etkisine neden oldu.

Pekin, hedefini vurmak için Dünya'ya dönmeden önce gezegenin etrafında tam tur dönerek 33 bin km yol kat edebilen nükleer kapasiteli bir füzeyi gizlice test etti.

Financial Times'ın beş isimsiz istihbarat kaynağına atıfta bulunduğu haberine göre, Çin ordusu Long March roketini Ağustos ayında ateşledi. ABD'nin anti-balistik füze sistemlerini aşacak bir teknolojiyle geliştirilen füze, dünyanın etrafını dolaştı ve hedefini sadece birkaç kilometre farkla ıskaladı.

Kaynaklar, olayın ABD istihbarat topluluğunu şaşırttığını ve 'Çin'in hipersonik silahlarının geliştirilmesinde şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini' gösterdiğini söylüyor. Test hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, "Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok" dedi.

Pekin'in sözcüsü Global Times'ta yayınlanan bir makalede testin 'Çin'in nükleer caydırıcılık sisteminde çok önemli yeni bir silaha sahip olduğu' anlamına geldiğini ve bunun da, ABD'nin Çin'e karşı stratejik üstünlük kurma çabalarına vurulan 'yeni bir darbe' olduğunu ve Pekin'in ABD ile 'alay ettiğini' vurguladı.

KONGRE ÜYESİ ÇILGINA DÖNDÜ

ABD'de Cumhuriyetçi bir kongre üyesi, Çin'in yeni bir hipersonik nükleer bombayı test ettiğinin ortaya çıkmasından sonra, Amerika'nın Pekin'e karşı daha sert bir tavır almadıkça 10 yıl içinde Çin ile yeni bir Soğuk Savaş silahlanma yarışını kaybedeceği uyarısında bulundu.

Silahlı hizmetler komitesinin bir üyesi olan Mike Gallagher, nükleer füze testinin ortaya çıkarmasından sonra Biden yönetimini eleştirdi ve Amerika'nın Çin ile ilişkilerini 'agresif' bir şekilde yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.

Hafta sonu test haberlerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından sert bir uyarıda bulunan Gallagher şöyle konuştu: Şu anki halinden memnun rotamıza sadık kalırsak... 10 yıl içinde Komünist Çin ile Yeni Soğuk Savaşı kaybedeceğiz. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun artık füze savunmamızı baltalamak ve Amerikan anavatanını hem konvansiyonel hem de nükleer saldırılarla tehdit etmek için giderek daha çok bir güvenebileceği bir yeteneği var.

Hipersonik füzeler, dakikalar içinde uzaydan Dünya'nın herhangi bir yerini vurabilir. Sistem, Alaska merkezli ve Kuzey Kutbu üzerinden gelen füzeleri vurmak için kurulan ABD anti-balistik füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebilecek teknolojiye sahip.

Çin ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve en az beş diğer ülke hipersonik teknoloji üzerinde çalışıyor ve geçen ay Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi test ettiğini duyurdu. 2019 geçit töreninde Çin, DF-17 olarak bilinen hipersonik füzesi de dahil olmak üzere ileri teknoloji silahlarını sergilemişti.