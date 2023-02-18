İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de ''deprem bölgelerine yardımları sürdürün'' çağrısı
Dünya

ABD'de ''deprem bölgelerine yardımları sürdürün'' çağrısı

ABD Temsilciler Meclisinden 35 üye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürmesi için Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) çağrıda bulundu.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
ABD'de ''deprem bölgelerine yardımları sürdürün'' çağrısı
ABONE OL

Temsilciler Meclisinin 35 üyesi, USAID Yöneticisi Samantha Power'a yazdıkları mektupta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımın yaşandığı Türkiye ve Suriye'ye yardımların sürdürülmesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisinin Virginia Üyesi Demokrat Gerry Connolly'nin öncülüğünde yapılan çağrıda, USAID ve ABD hükümetinden "insani krize hızlı yanıtını" sürdürmeleri istendi.

Mektupta USAID'in, depremlerin hemen ardından, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) dahil, California ve Virginia eyaletlerinden arama kurtarma ekipleri göndererek "hayat kurtardığı" belirtildi.

Temsilciler Meclisi üyeleri mektupta; çadır, uyku tulumu, battaniye ve enkaz kaldırmada kullanılacak ağır iş makinelerinin yer aldığı acil ihtiyaç listesine de yer verdi.

USAID'den dün yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türk halkına 2,5 milyon dolar değerinde acil ihtiyaç malzemesinin hava yoluyla naklinin sağlandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, ilerleyen günlerde depremzedelere mutfak ve hijyen malzemeleri, geçici barınaklar için dayanıklı plastik branda ve yüz binlerce kişiye yetecek kadar termal battaniye içeren 8 tondan fazla ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.