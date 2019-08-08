31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasakladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters'de yer alan habere göre, ABD yönetiminin söz konusu teknoloji firmalarına uyguladığı yeni yasak, Trump yönetiminin geçen yıldan bu yana Çinli şirketlere uyguladığı baskının yeni bir aşamasını oluşturuyor. Yasak kapsamında Trump yönetimi, Huawei de dahil olmak üzere devlet kurumlarının Çinli teknoloji şirketleri ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasına geçici olarak yasak getiriyor. 
 
Yasak, geçen yıl ABD'de kabul edilen "Ulusal Savunma Yetki Yasası" kapsamında değerlendiriliyor. Yasa, ABD'de kamu kaynakları ile "üstü örtülü" telekomünikasyon şirketlerinden ekipman ve servis alınmasını kısıtlamıştı. 
 
Huawei şirketinden yapılan açıklamada yasağın anayasaya uygunluğu konusunda mücadeleye devam edileceği belirtildi. ABD hükümeti, 5G alt yapı hizmetleri de veren Huawei firmasının faaliyetlerinin Amerikan halkının verilerini tehlikeye attığını iddia etmişti. Huawei ise ABD yönetiminin şirkete yönelik "Çin adına casusuluk" iddialarını ret ediyor.   
 
Yasaklanan beş şirketten biri olan Hikvision'dan yapılan açıklamada ise şirketin faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde yasalara ve kurallara uyduğu kaydedildi. Açıklamada, "Hikvision, ürünlerinde ABD hükümeti tarafından zorunlu kılınan koşullara uymak için çaba sarf ediyor." ifadeleri kullanıldı. 
 
 

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA