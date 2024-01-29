İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3491
  • EURO
    32,8479
  • ALTIN
    1977.79
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de dikkat çeken analiz: Yapılan araştırmaya Türk ordusu damga vurdu
Dünya

ABD'de dikkat çeken analiz: Yapılan araştırmaya Türk ordusu damga vurdu

ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ilişkin güncel araştırmasına Türk ordusu damga vurdu. Söz konusu araştırmada Orta Doğu'da en güçlü orduya Türkiye'nin sahip olduğu vurgulandı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
ABD'de dikkat çeken analiz: Yapılan araştırmaya Türk ordusu damga vurdu
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalarda da dikkatlerden kaçmıyor.

ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ilişkin güncel araştırmasına Türkiye damgasını vurdu.

Yapılan söz konusu araştırmalarda Türkiye, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer alırken, Orta Doğu ise ilk sırada yer aldı.

Sıralama, ülkelerin güç indekslerine göre yapıldı. 0,1697 ile listenin ilk sırasındaki Türkiye, konumuyla dikkat çekiyor.

İkinci sırada İran yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip ediyor.

2024 Orta Doğu askeri güç sıralaması ise şöyle:

1- Türkiye

2- İran

3- Mısır

4- İsrail

5- Suudi Arabistan

6- Irak

7- Birleşik Arap Emirlikleri

8- Suriye

9- Katar

10- Kuveyt

11- Umman

12- Ürdün

13- Yemen

14- Bahreyn

15- Lübnan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.