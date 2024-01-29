ABD'de dikkat çeken analiz: Yapılan araştırmaya Türk ordusu damga vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalarda da dikkatlerden kaçmıyor.

ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ilişkin güncel araştırmasına Türkiye damgasını vurdu.



Yapılan söz konusu araştırmalarda Türkiye, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer alırken, Orta Doğu ise ilk sırada yer aldı.

Sıralama, ülkelerin güç indekslerine göre yapıldı. 0,1697 ile listenin ilk sırasındaki Türkiye, konumuyla dikkat çekiyor.



İkinci sırada İran yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip ediyor.

2024 Orta Doğu askeri güç sıralaması ise şöyle:

1- Türkiye

2- İran

3- Mısır

4- İsrail

5- Suudi Arabistan

6- Irak

7- Birleşik Arap Emirlikleri

8- Suriye

9- Katar

10- Kuveyt

11- Umman

12- Ürdün

13- Yemen

14- Bahreyn

15- Lübnan