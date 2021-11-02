ABD'de dikkat çeken anket... Halk demokrasi konusunda tedirgin

AA 2 Kasım 2021 Salı 20:46 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 20:46

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji ortak anketinde, demokrasinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü söyleyen yüzde 81 katılımcıdan yüzde 89'unu Cumhuriyetçiler, yüzde 79'unu Demokratlar oluşturdu.



Bu kişilerin yüzde 42'si Demokratların, yüzde 41'i ise Cumhuriyetçilerin demokrasiyi tehdit ettiğini ileri sürdü.

Ankette Demokratların yüzde 82'si, Cumhuriyetçilerinse yüzde 33'ü gelecek seçimlerde sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın sonuca güveneceğini ifade etti. Demokratların yüzde 86'sı genel olarak seçimlere güvendiğini belirtirken, bu oran cumhuriyetçilerde yüzde 34'te kaldı.

Marist Koleji Kamuoyu Enstitüsü Direktörü Lee M. Miringoff, Amerikalıların demokrasinin tehdit altında olduğu görüşünde birleşirken, bunun nedeni konusunda fikir birliğinde olmadığını belirtti. Miringoff, "2024 başkanlık seçimlerine doğru giderken, demokrasinin temel prensibi olan kaybeden adayın ve destekçilerinin sonuçları kabul etmesi kuralını Cumhuriyetçilerin üçte ikisinin benimsememesi ve kendi adayları seçilmezse seçim sonuçlarını sorgulayacaklarını söylemeleri dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

- Biden'a halk desteği düşmeye devam etti

Ankette ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını destekleyenlerin oranının yüzde 44'e düştüğü, desteklemeyenlerin oranının ise yüzde 49'ya çıktığı açıklandı. Bu oranların geçen ay yüzde 45'e yüzde 46 olduğu bildirildi.

Demokrat Parti seçmenleri arasında 2024 seçimlerinde Biden ile kazanma şansının yüksek olacağını düşünenlerin oranı yüzde 36, partinin aday değiştirmesinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 44 oldu.

Cumhuriyetçilerinse yüzde 50'si eski başkan Donald Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali en yüksek aday olduğunu ifade ederken, yüzde 35'i partinin başka bir adayla seçimlere gitmesinin iyi olacağı görüşünü paylaştı.