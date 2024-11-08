ABD'de dikkat çeken anket: Yahudilerin tercihi büyük ölçüde Harris oldu

CNN ve NBC'nin sandık çıkış anketlerine göre, ülkedeki Yahudi nüfusun geleneksel tercihlerinin değişmediği belirlendi. Buna göre, anketlerde Yahudilerin yüzde 78'i Harris'e oy verirken, yüzde 22'si Trump'ı tercih etti.

Amerikan Fox kanalının çıkış anketinde de Yahudilerin yüzde 66'sının Harris'e, yüzde 32'sinin Trump'a oy verdiği tespit edildi.

CNN'in 2016'daki çıkış anketinde de Yahudilerin yüzde 71'inin Demokratların o dönemki adayı Hillary Clinton'ı seçtiği, Trump'a ise yüzde 23 oy gelmişti.

Son anketlerde yine, Hristiyan seçmenlerin yüzde 63'ünün Trump'a, yüzde 36'sının Harris'e destek verdiği rakamlara yansıdı.

- MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Müslüman seçmenlerin oy dağılımına ilişkin çıkış anketi sonuçları CNN ve NBC'nin anketlerinde yer almazken, Fox'un anketine göre Müslüman seçmenlerin genel eğilimi halen Demokrat Parti'den yana.

Buna göre, sandık çıkış anketine katılanlar içinde Harris Müslümanların oylarının yüzde 63'ünü alırken, Trump'a yüzde 32 oy çıktı.

Fox'un 2020'deki çıkış anketinde, dönemin Demokrat adayı Joe Biden'ın Müslüman Amerikalı seçmenlerin yüzde 64'ünden, Trump'ın ise yüzde 35'inden destek aldığı kayıtlara geçmişti.

Buna göre Demokratlarda 1 puan, Cumhuriyetçilerde de 3 puan kayıp görülüyor.

5 Kasım ABD başkanlık seçimlerinde, özellikle Müslüman ve Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde geleneksel olarak Demokrat Partiyi destekleyen seçmenlerin tepkisi gözlenmişti.

Demokrat Parti yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırıma devam eden İsrail'i ısrarla desteklemesinden rahatsız olan kitlelerin baskın olduğu eyalette başkan adayı Harris kaybetmişti.

- SİYAHİ SEÇMENLERİN TERCİHİ HARRİS

Anketlerde, seçmenlerin ırkına göre tercihlerine de yer verildi.

Buna göre, siyahi seçmenler, geleneksel olarak yine Demokrat Partiye oy verdi. Bu oyların yüzde 85'ini Harris, yüzde 13'ünü Trump aldı.

Beyaz seçmenlerin yüzde 41'i Harris'i tercih ederken, yüzde 57'si Trump'a oy verdi.

Fox'un anketine göre, siyahi seçmenlerin yüzde 83'ü Harris'i, yüzde 16'sı Trump'ı tercih etti. Beyaz seçmenlerin yüzde 56'sı Trump'ı, yüzde 43'ü de Harris'i seçti.

Öte yandan, CNN ve NBC'nin anketine göre, Latin Amerikalı seçmenlerin yüzde 52'si Harris'i, yüzde 46'sı da Trump'ı destekledi.

ABD'de yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında tüm yasa dışı göçmenlerin gönderileceğini vadetmişti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.