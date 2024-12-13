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Dünya

ABD'de dikkat çeken iddia: Trump, İran'a askeri saldırıyı değerlendirebilir

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırı seçeneğini gündeme aldığı iddia edildi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 11:43 - Güncelleme:
ABD'de dikkat çeken iddia: Trump, İran'a askeri saldırıyı değerlendirebilir
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ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın ekibinin, askeri güç veya askeri güç tehdidiyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak İran'ı caydırmak ve nükleer programını çökertmek için "maksimum baskı 2.0" stratejisini uygulamayı düşünüyor.

Trump'ın ilk döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkati çekilen haberde, bölgede yaşanan dramatik değişimler, özellikle İsrail'in son aylarda İran'ın vekili Hizbullah'a verdiği ciddi zarar ve Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesi sonucunda bu tutumun yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Gazetenin kaynakları, ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ancak stratejinin henüz kesinleşmediği ve Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a yerleşince değişebileceği belirtiliyor.

İsrail basınında da Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlık yaptığına dair iddialar yer almıştı.

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