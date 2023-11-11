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Dünya

ABD'de dini liderlerden Gazze'ye ateşkes çağrısı

ABD'de siyahi topluma ait kiliselerde bulunan 900'den fazla siyahi Hristiyan inancı lideri, New York Times'in tam sayfa ilanında Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
ABD'de dini liderlerden Gazze'ye ateşkes çağrısı
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ABD genelinde siyahi topluma ait kiliseleri temsil eden 900'den fazla siyahi Hristiyan inancı lideri, New York Times (NYT) gazetesine verdikleri tam sayfa ilanda Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

NYT'ye "Ateşkes İçin Siyah Hristiyan İnanç Liderleri" başlığı ile verilen ilanda, "Vicdanımız ve yüreğimiz bizi İsrail ile Hamas arasında derhal ateşkes çağrısı yapmaya zorluyor." ifadesine yer verildi.

İlanda, "Aşağıda imzası bulunan Siyah Hristiyan İnanç Liderleri olarak bizler, Başkan Biden'a, ortak insanlığımız ve kolektif güvenliğimiz adına Orta Doğu'da acil ikili ateşkes çağrısında bulunmak üzere ABD Başkanı olarak elindeki her türlü kozu kullanması için yalvarıyoruz." ifadesi paylaşıldı.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Biden'dan ayrıca, bölgedeki gerginliğin azaltılması, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilere yönelik insani yardımların güvence altına alınması için harekete geçmesini talep eden dini liderler, acil bir ateşkes olmaması halinde mevcut çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişelerini dile getirdi.

İlanda, "Ahlaki vicdan sahibi insanlar olarak, Başkan ve Kongrenin, ABD dahil diğer güçleri de içine alarak genişleme potansiyeline sahip bu savaşın gidişatını tersine çevirmek üzere diplomasiyi ve barışçıl müzakereleri kullanması için çabalıyor ve dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin farklı eyaletlerinde faaliyet gösteren siyahi kilise, kiliseler birliği ve ilgili kuruluşlardan 900'den fazla dini liderin verdiği ilan ile ilgili açıklamada, "Filistinlilerin ve İsraillilerin öldürülmesini durdurmak ve Gazze'de büyüyen insani krize yanıt vermek için elimizden geleni yapmalıyız!" çağrısı yer aldı.

  • Gazze
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