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Dünya

ABD'de diplomasi trafiği başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başbakan Orban'a: Destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini ifade etti.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 07:42 - Güncelleme:
ABD'de diplomasi trafiği başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başbakan Orban'a: Destek bekliyoruz
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NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı.

Tören, 1949 yılında "Kuzey Atlantik Anlaşması"nın 12 ülke tarafından imzalanarak NATO'nun kurulduğu Washington'daki "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO'NUN 75. YILI ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türk bayrakları ile karşıladılar!

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