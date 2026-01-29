İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

ABD'de dış ticaret dengesi bozuldu: Açık 56,8 milyar dolara çıktı

ABD'nin dış ticaret açığı Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 94,6 artarak 56,8 milyar dolara çıktı. Veri, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 18:02
ABD'de dış ticaret dengesi bozuldu: Açık 56,8 milyar dolara çıktı
ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla yüzde 94,6 artarak 56,8 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi açığın 43,4 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında 29,2 milyar dolarla 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 3,6 azalarak 292,1 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 5 artarak 348,9 milyar dolara yükseldi.

AB'YE KARŞI MAL TİCARET AÇIĞI ARTTI

ABD'nin ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği mal ticareti açığı, geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla 8,2 milyar dolar artarak 14,5 milyar dolara çıktı.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (17,8 milyar dolar), Vietnam (16,2 milyar dolar), Tayvan (15,6 milyar dolar), Çin (14,7 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Japonya (4,7 milyar dolar), Hindistan (4,4 milyar dolar), Güney Kore (3,7 milyar dolar), Fransa (3,6 milyar dolar), Kanada (3,5 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), İtalya (3 milyar dolar), Malezya (3 milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar) ve İsrail (600 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (7,8 milyar dolar), Hollanda (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,2 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Brezilya (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,2 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) oldu.

