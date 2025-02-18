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Dünya

ABD'de DOGE istifası

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) Başkan Vekili Michelle King, milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevini bıraktı.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:44 - Güncelleme:
ABD'de DOGE istifası
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Associated Press'in (AP) isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa dayandırdığı habere göre, King, DOGE'nin kuruma ait bilgilere erişim sağlama talebine tepki gösterdi.

Kuruma ait hassas bilgilerin bulunduğu veri tabanına erişim sağlama talebine karşı çıkan King, istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, SSA'nın başına iş insanı Frank Bisignano'yu atadığı, King'in yerine de Başkan Vekili olarak "yolsuzlukla mücadele uzmanı" Leland Dudek'i getirdiği belirtildi.

- MUSK, ABD SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VERİ TABANINDA HATA OLDUĞUNU SAVUNDU

Elon Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirtmiş, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürmüştü.

Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savunan Musk, sistemde 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin bulunduğunu, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğunu iddia etmişti.

Konuya ilişkin paylaşımında Musk, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullanmıştı.

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