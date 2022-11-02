ABD'de eczane şirketleri milyarca dolar tazminat ödeyecek

CVS'den yapılan açıklamada, kendilerine karşı açılan opioid davalarını "önemli ölçüde çözmek" için tasarlanmış 5 milyar dolarlık bir anlaşmayı kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "Uzun süredir devam eden bu iddiaları çözmekten memnuniyet duyuyoruz. Bunları geride bırakmak, müşterilerimizin, meslektaşlarımızın ve hissedarlarımızla birlikte tüm tarafların çıkarınadır." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki opioid krizi konusunda CVS'in eyaletler, belediyeler ve kabilelerle çalışmaya kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Reçeteli opioidlerin yasa dışı kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için kendi önemli girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Eyalet, belediye ve kabile düzeyindeki temsilcilerle varılan anlaşmaya göre tazminat ödemelerinin 2023'ten itibaren gelecek 10 yıl içinde anlaşmaya katılan taraflara yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ödemede 4,9 milyar doların eyaletler ve yerel yönetimler tarafından açılan davalardaki taraflara, 130 milyon doların da yerli kabilelere verileceği kaydedilen açıklamada, ayrıca anlaşmanın "herhangi bir sorumluluğun veya görevi kötüye kullanmanın kabulü" anlamına gelmediği de savunuldu.

Dev eczane şirketi Walgreens tarafından yapılan açıklamada ise 15 yıl boyunca ödenmek üzere 4,95 milyar dolar tazminat konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkedeki en büyük eczane zincirlerinden biri olarak çözümün bir parçası olmaya kararlıyız ve bu anlaşma opioid krizine olumlu katkıda bulunmayı hedeflerken, müşterilerimizin ve hastalarımızın sağlığına ve refahına odaklanmamızı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

New York Times'ta, Walmart'ın da anlaşmaya göre 3,1 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği ancak şirketin bu konuda açıklama yapmadığı yazıldı.

Gazetenin haberinde, özellikle davacılar ile eczane zincirleri arasındaki çekişmeli müzakerelerin ne kadar uzun sürdüğü ve anlaşmaya kaç davacı eyalet, belediye ve kabile temsilcisinin dahil olduğunun belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de değişik zamanlarda opioid krizinden etkilenen eyaletler, belediyeler ve yerli kabileler tarafından açılan davalarda, özellikle CVS, Walgreens ve Walmart şirketleri ülkedeki opioid krizinden sorumlu tutulmuştu.

Dava dilekçelerinde, ilgili büyük şirketlerin insanlarda bağımlılığa neden olacağını bildikleri halde çok miktarda ağrı kesici dağıtımı yaparak opioid salgınından milyarlarca dolar kazandıkları iddia edilmiş, bu şirketlerin opioid ağrı kesici ilaçlarının dağıtımını kontrollü şekilde yapma yükümlülüğü bulunduğu savunulmuştu.

Federal hükümet kayıtlarına göre, ABD'de 2001'den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.