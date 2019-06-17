ABD'de elektrik tellerine çarpan küçük uçak göle düştü
ABD´de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü.
ABD´de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.