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ABD'de elektrik tellerine çarpan küçük uçak göle düştü

ABD´de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü.

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ABD´de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

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