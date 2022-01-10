İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8157
  • EURO
    15,6852
  • ALTIN
    799.853
  • BIST100
    2045.16
Dünya

ABD'de enflasyon kaygısı ilk sıra yerleşti

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki ekonomik durumdan duyulan endişenin Kovid-19 salgınının önüne geçerek ilk sıraya yerleştiği ortaya çıktı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:37
ABONE OL

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette katılımcılara, mevcut hükümetin 2022'de hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği soruldu.

Ankete katılanların yüzde 68'i ekonomik gidişatı liste başına koyarken, iki yıldır ülke gündemindeki yerini koruyan Kovid-19 salgınıyla mücadele ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.

Katılımcıların yüzde 14'i artan enflasyona işaret etti, geçen yıl yapılan benzeri ankette enflasyon kaygısının yüzde 1'de kaldığına dikkat çekildi.

Ankette, göçmenlik sorunu yüzde 32 ile üçüncü sırada yer alırke, bunu yüzde 30 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 26 ile siyasi sorunlar izledi.

Ülke genelinde 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1089 ABD vatandaşı katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.