İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8244
  • EURO
    37,514
  • ALTIN
    2745.02
  • BIST100
    10080.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de eski Kongre üyesi Santos, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti
Dünya

ABD'de eski Kongre üyesi Santos, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti. Pişman olduğunu belirten Santos, 'Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım' açıklamasında bulundu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:40 - Güncelleme:
ABD'de eski Kongre üyesi Santos, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti
ABONE OL

New York'ta görülen mahkemeden sonra gazetecilere açıklama yapan Santos, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım." dedi.

Santos, hakkındaki dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında suçunu itiraf ederken "Bu sadece başkalarına yaptığım yanlış beyanların kabulü değil, daha da önemlisi, geçtiğimiz yıllar boyunca kendime söylediğim yalanların kabulüdür." diye konuştu.

Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN İHRAÇ EDİLDİ

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.

  • George Santos
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.