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Dünya

ABD'de evde facia: 4 ölü

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:48
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Eyalet polisi, yerel saatle 07.00 sıralarında çıkan yangın esnasında evde 8 kişinin bulunduğunu, 4'ünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer 2'sinin ise kaçtığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının yangının yayılması sırasında patlamalara şahit olduğu belirtildi.

Polis Deanna Piekanski, otopsilerin bugün yapılmasının planlandığını kaydetti.

Ev sakinlerinden biri, patlamaların muhtemelen kurbanlardan birinin kullandığı oksijen tanklarından kaynaklandığını söyledi.

Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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