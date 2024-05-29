ABD'de F-35 savaş jeti düştü!

Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.
Sözcü Lopez, uçakta tek başına bulunan pilotun tedavi gördüğünü bildirdi.
Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.
Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermedi.
UÇAK KAZASINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.
#SONDURUM ABD'de F-35 yere çakıldı. New Mexico bölgesindeki uçak kazasında savaş jeti alev alarak patladı. pic.twitter.com/SbDWhlZV81— 24 TV (@yirmidorttv) May 28, 2024