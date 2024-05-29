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Dünya

ABD'de F-35 savaş jeti düştü!

ABD'nin New Mexico eyaletinde, Albuquerque Havalimanı yakınlarında bir askerin uçağın düştüğü duyuruldu.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
ABD'de F-35 savaş jeti düştü!
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Albuquerque Havalimanı sözcüsü Diana Lopez, uçağın havalimanının güney tarafına düştüğünü açıkladı.

Sözcü Lopez, uçakta tek başına bulunan pilotun tedavi gördüğünü bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturmayı yakındaki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün yürüttüğü duyuruldu.

Yetkililer, uçağın hangi tip olduğuna dair bilgi vermedi.

UÇAK KAZASINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.

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