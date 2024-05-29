ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Uçak üreticisi Lockheed Martin'den AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Texas'tan California'ya uçan F-35 savaş uçağının düştüğü ve uçağın Teksas'taki Fort Worth hava üssünden California'daki Edwards Hava Üssü uçuş rotasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, F-35 savaş uçağının uçuş rotasında seyrederken New Mexico eyaletindeki Kırtland Hava Üssü'nde yakıt ikmali yapmasının ardından Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı yakınlarında düştüğü aktarıldı.

Pilotun resmi görevli olduğu ve uçak düşmeden güvenli şekilde fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, F-35'in de ABD hükümetine ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Technology Refresh 2 (TR-2) ile donatılmış bir test jeti olduğu ve ek test ekipman modifikasyonu için Edwards Hava Üssü'ne transfer edildiği bilgisi paylaşılarak, "Güvenlik önceliğimizdir ve uygun soruşturma protokollerini takip edeceğiz." İfadesine yer verildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de kazadan sonra olay yerine gelen acil ekipler tarafından hastaneye kaldırılan pilotun durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Uçağın düşüş sebebine dair bilgi paylaşılmadı.