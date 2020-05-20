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Dünya

ABD'de F-22 sonrası F-35 savaş uçağı da düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida'da düştüğü bildirildi.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 07:55 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 07:56
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Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti. 

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