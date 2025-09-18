İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

ABD'de faaliyet gösteren öğrenci yurdu TURKEN Housen, Türk öğrencilere ev sahipliği yapıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) desteğiyle New York'ta kurulan TURKEN Vakfı'na ait öğrenci yurdu TURKEN House, eğitim için Türkiye'den giden öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

18 Eylül 2025 Perşembe 17:01
TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, ABD'de faaliyet gösteren öğrenci yurdu TURKEN House, Türkiye'den gelen gençlere barınma, sosyal etkileşim ve akademik gelişim alanlarında çok yönlü destek sunuyor.

Manhattan bölgesindeki yurtta öğrenciler için yalnızca konaklama değil, aynı zamanda kültürel etkileşim, kişisel gelişim ve akademik destek sağlayan imkanlar oluşturulurken, yurtta 56 stüdyo, 22 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 olmak üzere toplam 80 daire bulunuyor.

204 ÖĞRENCİYE BARINMA İMKANI

Öğrencilerin kullanımına açık televizyonlu sosyalleşme alanları, ortak mutfaklar, mescit, çamaşırhane, bireysel ve grup çalışmaları için ayrılmış özel alanlar, fitness odaları ve çok amaçlı bir konferans salonu yer alan yurtta, 102'si kız, 102'si erkek olmak üzere toplamda 204 öğrenciye barınma hizmeti veriliyor.

Binada 24 saat aktif kamera sistemi ve kartlı geçiş sistemi ile güvenlik sağlanırken, konferans salonunda da yıl boyunca kariyer seminerleri, kültürel atölyeler ve kişisel gelişim programları düzenleniyor. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve mesleki becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Yurtta uzun dönem konaklayan toplam 20 öğrenci, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU) ve Fordham Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alıyor. Öğrenciler arasında doktorlar, araştırmacılar, öğretmenler ve İngilizce dil eğitimi alan bireyler de bulunuyor.

