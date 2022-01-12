ABD'de Facebook'a karşı tekelcilik davası açılabileceğine hükmedildi

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:49

Haziran 2021'de, Aralık 2020'de açılan davaların reddi taleplerini kabul eden Bölge Yargıcı James Boasberg, salı günkü kararında davanın ilk şekli yasal olarak yetersiz olsa da temel argümanı olan "Facebook'un rekabete aykırı hareket eden bir tekel olduğu" gerçeğinin değişmediği, Ağustos 2021'de sunulan davanın revize edilmiş halinde buna dair olguların çok daha detaylı şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Meta'dan yapılan açıklamada ise kanıtların davadaki iddiaların temel zayıflıklarını ortaya koyacağından şüphe duyulmadığı, şirketin Instagram ve WhatsApp yatırımlarının onları bugünkü haline getirdiği kaydedildi.

Boasberg, Haziran 2021'deki kararında, FTC'nin davasının orijinalinin Facebook'un tekel olduğunu kanıtlayacak yeterli delil içermediğini ifade etmişti.

FTC, Ağustos 2021'de sunduğu revize edilmiş davada, şirketin rekabeti bastırmak için rakiplerine karşı "satın al ya da göm" stratejisi izlediğini savunmuştu.

Federal Ticaret Komisyonu ve 46 eyaletin başsavcılarınca Aralık 2020'de açılan davalar, Facebook'un Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara ve WhatsApp'ı 2 yıl sonra 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağdaki rekabeti zedelediğini iddia ediyordu.