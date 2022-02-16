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Dünya

ABD'de Fed adaylarının oylanmasına yönelik oturum ertelendi

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ikinci bir dönem için başkanlığa adaylığı dahil olmak üzere Leal Brainard, Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'ın bankadaki boş görevlere adaylıklarının oylanacağı oturum Cumhuriyetçilerin boykotu üzerine ertelendi.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 00:36 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:36
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Komitenin 12 Cumhuriyetçi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin'e yönelik itirazlar nedeniyle oturumu boykot etti.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Raskin'in geçmişte bir fintech şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili cevaplanmamış sorular olduğunu belirterek, Cumhuriyetçileri oylamayı boykot etmeye çağırmıştı.

Cumhuriyetçilerin oturuma katılmamasıyla oylama için yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, oylamayı mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray, Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah Bloom Raskin'i, boş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Lisa Cook ile Philip Jefferson'ı aday göstermişti.

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