15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1523
  • 6,8937
  • 254.003
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de 'filantropik' kuruluşların İslamofobi ağına 125 milyon aktardığı ortaya çıktı

ABD’de CAIR tarafından yayımlanan raporda, 2014-2016 yıllarında bin 96 Amerikalı filantropik (insansever) örgütün 39 Müslüman karşıtı gruba 125 milyon dolar para aktardığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de yayımlanan rapor, binden fazla Amerikalı "filantropik" örgütün 2014-2016 yıllarında onlarca Müslüman karşıtı gruba 125 milyon dolar para aktardığını ortaya koydu.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından hazırlanan “Nefretin Esir Aldığı Amerikan Filantropi ve İslamofobi Ağı” başlıklı 152 sayfalık rapor yayımlandı.

Raporda, bin 96 adet Amerikalı ana akım yardım kuruluşu ve vakfından 39 Müslüman karşıtı gruba anonim bağışlar yoluyla 125 milyon dolarlık para aktarıldığı belirtildi.

Bağışların, 20 dolar gibi küçük miktardan 32 milyon 400 bin dolara kadar geniş bir yelpazede yapıldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu filantropik kuruluşların toplam gelirinin ise en az bir milyar 500 milyon dolar olduğu bildirildi.

Raporda, “Bu paralar Amerika'daki Müslüman ve İslam karşıtı düşmanlıkları ilerletmek için siyasete, medyaya, kolluk kuvvetlerine, eğitim kurumlarına, lobi gruplarına ve benzeri çeşitli sektörlere aktarılmıştır.” vurgusu yapıldı.

“İslamofobi, derin kaynaklara sahip özel çıkar grupları tarafından yayılmaktadır”

"İSLAMOFOBİ, DERİN KAYNAKLARA SAHİP ÖZEL ÇIKAR GRUPLARI TARAFINDAN YAYILMAKTADIR"

Raporda ayrıca, “CAIR araştırmacıları tarafından derlenip analiz edilen veriler Amerika’daki saygın hayırsever kurumların, tanınmış İslamofobik örgütlerin ırkçı ve yabancı düşmanlığı tutumlarına rağmen, İslamofobi ağı faaliyetlerine yüz milyonlarca dolar harcadığını göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Toplumdaki İslamofobik tutumlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulan raporda, şunlara işaret edildi:

“Müslüman aleyhtarı bağnazlık, ülkemizin ana kültürel ve politik manzarasının ortak ve yaygın bir özelliğidir. Ancak, İslamofobik tutumların ve politikaların, derin kaynaklara sahip özel çıkar grupları tarafından yayıldığını hatırlatmak gerekir. İslamofobi ağı olarak bilinen bu aktörler grubu, aşırı Müslüman karşıtı nefret ideolojisini paylaşan ve Müslümanlar ile İslam hakkında kamuoyu ve hükümet politikasını olumsuz yönde etkilemek için çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı bireysel ve aile örgütlerinden oluşmaktadır.”

MÜSLÜMAN KARŞITI GRUPLARA FONLAMALAR

Raporda, İslamofobik gruplara para aktaran kuruluşlar arasında Vanguard Hayırsever ve Fidelity Hayırsever Hediye Fonları gibi ülke çapındaki kuruluşların yanı sıra Adelson ve Mirowski Aile Vakıfları gibi aile merkezli oluşumların da bulunduğu belirtildi.

Yatırım fonu olarak işlev gören ABD'nin en büyük kuruluşlarından Vanguard Hayırsever Fonunun tek başına Müslüman karşıtı gruplara en az 2 milyon 709 dolar bağışta bulunduğu aktarıldı. Vanguard Hayırsever Fonunun, kendisini “Radikal İslam'ın tehlikeleri hakkında halkı eğiten bir organizasyon” olarak nitelendiren Clarion Projesi'ne bağışta bulunduğu bildirildi.

HOROWİTZ'E 800 BİN DOLAR 'BAĞIŞ'

Diğer filantropik kuruluş olan Fidelity Hayırsever Hediye Fonunun ise Müslüman karşıtı 34 gruba 1 milyon 845 bin dolar bağışta bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bunlar arasında, ABD’de “Müslüman karşıtı iç halkası” olarak tanımlanan David Horowitz Merkezine yapılan 800 bin dolarlık bağış da yer aldı.

Raporda, Yahudi Toplumsal Fonunun, 31 Müslüman karşıtı gruba 3 milyon 200 bin dolar hibe yaptığına dikkat çekilirken, CAIR’in “Amerika'daki Müslüman karşıtı nefretin en büyük ikinci fonu” şeklinde tanımladığı Ulusal Hıristiyan Vakfının ise Müslüman karşıtı endüstriye en az 15 milyon dolar aktardığı kaydedildi.

"UTANÇ VERİCİ KURUMSAL BİR ÖZELLİK"

Raporda, “Açıklanan geniş kapsamlı finansman ağı, İslamofobi Ağı'nın Amerikan toplumunda marjinal veya geçici bir fenomen olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Aksine, Amerikan hayırseverliğinin önde gelen ve utanç verici bir kurumsal özelliğidir.” değerlendirmesi yapıldı.

CAIR'den, söz konusu raporun, binlerce sayfadan oluşan 2014-2016 yıllarındaki kamuya açık vergi beyannameleri ve veritabanı kayıtlarının incelenerek hazırlandığı bildirildi.

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İslamofobi ağına ABD menşeli "filantropik" fon

İslamofobi ağına ABD menşeli 'filantropik' fon

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

LGS kılavuzunda güncelleme

LGS kılavuzunda güncelleme

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Norveçli bakandan tartışma yaratan sözler

Norveçli bakandan tartışma yaratan sözler

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Claudia Roth'tan skandal sözler

Claudia Roth'tan skandal sözler

BM İsrail'i kınayamadı

BM İsrail'i kınayamadı
 

POPÜLER HABERLER

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA