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Dünya

ABD'de Filistin'e destek, İsrail'e protesto

ABD'de yüzlerce kişi Hanuka Bayramı'nda Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri gerçekleştirdi. Öte yandan Washington DC'de bir grup, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Noel Partisi düzenlediği Deniz Gözlemevi önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

AA12 Aralık 2023 Salı 05:50 - Güncelleme:
ABD'de Filistin'e destek, İsrail'e protesto
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Yahudi topluluklarından oluşan bir grup, Yahudilerin kutsal saydığı Hanuka Bayramı'nın beşinci gününde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes talebiyle Beyaz Saray önünde gösteri düzenledi.

Yine Washington DC'de bir grup, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Noel Partisi düzenlediği Deniz Gözlemevi önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Göstericiler Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı.

  • Hanuka Bayramı
  • Gazze ateşkes
  • Filistin destek

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