ABD'de Filistin'e destek, İsrail'e protesto

ABD'nin başkenti Washington DC'de Yahudi topluluklarından oluşan bir grup, Yahudilerin kutsal saydığı Hanuka Bayramı'nın beşinci gününde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes talebiyle Beyaz Saray önünde gösteri düzenledi.
Yine Washington DC'de bir grup, Gazze'de ateşkes talebiyle ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Noel Partisi düzenlediği Deniz Gözlemevi önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.
Göstericiler Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı.