ABD'de Filistinlilerin katılacağı ''Nekbe'' etkinliğine engelleme

McCarthy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tlaib'in liderliğinde ABD Kongresinin ziyaretçi merkezi alanında bugün düzenlenmesi beklenen söz konusu etkinliğin iptal edildiğini duyurarak "Bunun yerine, ABD-İsrail ilişkilerinin 75'inci yıl dönümünü kutlamak için iki partili bir oturuma ev sahipliği yapacağım." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı yayın politikasıyla bilinen Free Beacon adlı internet sitesine konuşan McCarthy, "Meclis Başkanı olduğum sürece, İsrail'in kendi kaderini tayin etme ve kendini savunma hakkını tartışmasız ve iki partili şekilde destekleyeceğiz." dedi. McCarthy söz konusu etkinliğin antisemitik olduğunu ima etti.

Tlaib, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada "McCarthy, tarihi yeniden yazmak ve Filistin halkının varlığını ve hakikatini silmek istiyor, ancak bunu başaramadı. Bu etkinlik, Nekbe hakkında farkındalık yaratmak ve Nekbe'yi ilk elden deneyimleyen Filistinli Amerikalılara travma ve hayatta kalma hikayelerini anlatmaları için alan yaratmak için planlandı." dedi.

Susturulamayacaklarını ve etkinliğin yine de düzenleneceğini söyleyen Tlaib tarih ve mekan ile ilgili ise henüz bilgi paylaşmadı.

NEKBE'NİN TANINMASINI ÖNEREN KARAR TASARISI

Tlaib diğer yandan Temsilciler Meclisi'ne Nekbe'nin 75'inci yılı dolayısıyla Nekbe ve Filistinli mültecilerin haklarının tanınmasıyla ilgili bir karar tasarısı sundu.

ABD'yi Nekbe'yi resmi olarak tanımaya davet eden tasarıda, Filistinli mültecilerin haklarının tanınması ve onlara verilen desteğin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.

Tasarıda, Nekbe'nin gerçeklerine ilişkin eğitim ve kamuoyunun anlayışını teşvik edilmesi gerektiği vurgulanırken ABD hükûmeti, İsrail'in Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin topraklarını yasadışı işgali, Filistinlilerin evlerinden edilmesini ve onlara uygulanan şiddeti kınamaya davet edildi.

Tasarıda ayrıca ABD, İsrail tarafından kamulaştırılan Filistinlilere ait arazi üzerinde herhangi bir diplomatik tesis inşadan kaçınmaya çağrıldı.